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كيف تقرأ الرسائل المحذوفة من «واتساب»؟

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة من «واتساب»؟
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تواصل – وكالات:

توصل مستخدمو “واتساب” لطريقة بسيطة تمكنهم من قراءة الرسائل المحذوفة على الهواتف الأندرويد، بتحميل تطبيق history Notification والسماح له بإرسال إخطارات للهاتف بالإضافة إلى access administrator، ليبدأ في تسجيل كل الإخطارات التي تصل إلى هاتفك.

وبعدها افتح التطبيق واضغط على واتساب وسترى كل الإخطارات، وحدد جهة الاتصال التي أرسلت إليك رسالة وحذفتها لتظهر محتوياتها. علماً بأن التطبيق يخزن أول 100 حرف فقط من الرسالة المحذوفة، كما أن الرسالة ستحذف إذا أغلقت الهاتف وأعدت تشغيله.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان «واتساب» إمكان حذف الرسائل المرسلة خلال 7 دقائق؛ وهو ما أزعج المستخدمين لعدم قدرتهم على معرفة محتواها.

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