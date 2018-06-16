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«البرجس»: إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات مظهر قبيح (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

انتقد الكاتب والمحلل الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، ظاهرة إطلاق النار في الأفراح، وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “من أقبح المظاهر، إطلاق النار عند أي فرح أو احتفال، ضحايا ومآس في غني عنها “.

وجاءت تغريدة “البرجس” تعليقاً على مقطع متداول يظهر تعرض سيارة مواطن لإطلاق نار بعد صلاة العيد، حيث أطلق بعض الأشخاص طلقات نارية ابتهاجاً بحلول عيد الفطر المبارك التي اخترقت إحداها سيارة المواطن وكادت تسبب كارثة.

وقال المواطن خلال المقطع: “كنا راجعين من مصلى العيد، والطلقة اخترقت التندة، وجاءت في رأس أخوي، والله سترها، وتفاجأنا مما حصل”.

وتابع البرجس محذراً من خطورة هذا الأمر: “اتقوا الله في أنفسكم، واتركوا أموراً لا تُحمد عقباها؛ لعلك تُبتلى بدم مسلم ايش يفيد الفرح بطريقة غلط، الله ييسر لنا وإياكم ويحفظنا ويحفظكم”.

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