رئيسة وزراء نيوزيلندا تنتظر مولودها.. هل تتفرغ لتربية رضيعها أم تكمل مهام وظيفتها؟

تواصل – وكالات:

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن 37 عاماً، التي ستضع خلال أيام أول مولود لها أنها تريد أن تؤكد للعالم أن النساء لسن بحاجة للتضحية بوظائفهن ليصبحن أمهات.

وقالت مجدداً إنها ستعود لمباشرة عملها بعد 6 أسابيع فقط من الولادة، وستكون آردن، التي حدد لها الطبيب اليوم موعداً للوضع، ثانية زعيمة في العالم تنجب أثناء شغلها منصبها القيادي، بعد بينظير بوتو.

وسيتولى شريكها مقدم البرامج التلفزيونية كلارك غايفورد العناية بطفلهما في البيت بعد عودتهما من العمل، في حين تفضل معظم أمهات نيوزيلندا العاملات إجازة ولادة لمدة عام كامل.

ومثل آردن؛ فإن وزيرة شؤون المرأة النيوزيلندية جولي آن جنتر (38 عاماً) تنتظر إنجاب طفلها الأول في أغسطس المقبل.