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«النقل»: 5 آلاف ريال عقوبة «الكدادة».. وتاكسي الحرم «الأصفر» منتصف شوال

«النقل»: 5 آلاف ريال عقوبة «الكدادة».. وتاكسي الحرم «الأصفر» منتصف شوال
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تواصل – متابعات:

كشفت هيئة النقل العام أنه سيتم تطبيق مخالفات بقيمة 5 آلاف ريال على تحميل الركاب بالمركبات الخاصة، التي تعرف بـ«الكدادة»، واستثناء المركبات المرتبطة بالتطبيقات الذكية للنقل.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، أن المخالفة التي يتم تحريرها على مدار العام تشمل أيضاً تظليل مركبات الأجرة العامة التي يوجد بها صدامات، نافياً إصدار أي نظام يواكب السماح للمرأة بقيادة المركبات في 10 شوال، بشأن جولات ميدانية لفرق الهيئة في كافة المدن مهمتها رصد المخالفات، وتحرير قسائم العقوبات للمخالفين.

وأعلن المطيري أنه سيتم اعتباراً من منتصف شوال المقبل، منع مركبات الأجرة العامة «الليموزين» من الدخول إلى المنطقة المركزية للحرم، لتحل محلها مركبات «أجرة الحرم» التي تتميز بلونها الأصفر وعدة مزايا أخرى تشمل عداداً لتحديد قيمة الأجرة وسداداً إلكترونياً، وإمكانية طباعة الفاتورة، وشاشة أمامية تحوي معلومات المركبة، ومعلومات عامة عن السعودية بعدة لغات، وارتباطاً بنظام الملاحة GPS.

وحول تنقل مركبات الأجرة من مدينة إلى أخرى، بين المتحدث باسم الهيئة أنه يجوز نقل الركاب من محل الترخيص إلى مدينة أخرى عبر الليموزين الفردي، وليس المنشآت وفق عدة اشتراطات، تشمل أن يكون من خلال مكتب ترحيل، وعدم ممارسة النشاط داخل مدينة الوصول، وعدم نقل الركاب بطريق العودة لمحل الترخيص؛ وفقاً لـ«عكاظ».

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