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«العمل»: هذه الوظائف محظورة على النساء

«العمل»: هذه الوظائف محظورة على النساء
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تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أباالخيل عن عدد من الوظائف والمهن لا يسمح للنساء العمل فيها؛ وذلك وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضح أن من بين تلك الوظائف والمهن “مهنة الميكانيكا”، مضيفاً أن هذه المهنة محظور العمل فيها على المرأة.

في المقابل أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تهيئة البيئة الملائمة للنساء في الورش والأنشطة المصاحبة ستتم دراستها مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تزامناً مع كثرة الأنباء التي تم تداولها عن استعدادات الورش الصناعية لقيادة المرأة، مع صدور الأمر السامي من خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الـ 6 من محرم 1439.

وبينت مصادر أن من تلك المهن المحظورة على المرأة أيضاً: (عمل المرأة في أنشطة متعلقة بالسيارات، صالات ومعارض بيع السيارات، محلات تأجير السيارات، الزينة والإكسسوارات وقطع الغيار، وظائف شركات التأمين).

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