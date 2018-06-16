«الأرصاد»: طقس حار في الشرقية والغربية ورياح نشطة على (4) مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي ( الشرقية – الغربية ) .ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حفر الباطن ، رفحا ) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. تتحول على الجزء الجنوبي ليلاً شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .