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ختم القرآن 60 مرة في «رمضان».. قصة حافظ لكتاب الله أثارت الدهشة

ختم القرآن 60 مرة في «رمضان».. قصة حافظ لكتاب الله أثارت الدهشة
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تواصل – فريق التحرير:

روى الشيخ يحيى اليحيى، قصة أحد حُفاظ كتاب الله عزَّ وجل، الذين منَّ عليهم الله بختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1439هـ، 60 مرة.

وقال “اليحيى” في مقطع صوتي استمعت له “تواصل”: “من الأنباء الجميلة التي وصلتني أن أحد الحفاظ ختم القرآن 60 مرة دون أن يفتح المصحف إطلاقاً”.

وفضَّل الشيخ “اليحيى” عدم ذكر اسم الحافظ الذي ختم القرآن إلا أنه قال “إنه من القراء المعروفين”، مبيناً أنه كان يختم مرة خلال النهار وخلال الليل.

وأشاد الشيخ يحيى اليحيى بالتنافس في شهر رمضان المبارك بين حفاظ كتاب الله في ختم القرآن والتهجد، مؤكداً أن قلبه اطمأن بهذه الأنباء “لأن الأمة لا يزال فيها من يجد ويجتهد”.

وأثارت القصة التي تم تداولها على نطاق واسع في قروبات تطبيق الدردشة “واتسآب” الدهشة؛ نظراً للمجهود الكبير الذي بذله الحافظ من أجل ختم القرآن 60 مرة.

ورغم دهشة كل من تداول القصة، إلا أنهم أكدوا أن هذا الأمر يدعو للفخر؛ حيث إن هذا الحافظ مثال يُحتذى بهِ في الطاعات والعبادات.

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