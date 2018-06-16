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حائل.. عملية جراحية تنقذ طفلاً عمره 3 سنوات ابتلع خاتماً

حائل.. عملية جراحية تنقذ طفلاً عمره 3 سنوات ابتلع خاتماً
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تواصل – حائل:

أُدخل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مستشفى الحائط العام بحائل، إثر ابتلاعه خاتم أخته، ليتم إنقاذه بعد تدخل جراحي من قبل الأطباء.

ووفقاً لـ”عارف الغازي – المتحدث الرسمي لصحة حائل” فإن الوضع الصحي للطفل الذي تعرض لابتلاع خاتم مستقر، وذلك بعد التدخل الطبي وإنقاذ الطفل ليغادر المستشفى.

وأوضح أن مستشفى الحائط العام استقبل أيضاً شخصاً أصيب بإصابة خطيرة من منشار كهربائي تسبب في إصابته في كلتا يديه.

وقال “إن المريض الذي أُصيب من منشار كهربائي، حضر إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته في مفصل الرسغ الأيسر وأصابع اليد اليمنى”.

وأشار إلى أن المصاب كان يعاني من قطع بالعصب الزندي، وقطع بالشريان الزندي، وقطع بالعصب الوسطي والأوتار القابضة للأصابع باليد اليسرى، مع نزيف شديد، لافتاً إلى أنه بعد عملية جراحية استغرقت 9 ساعات تم علاج المريض وحالته مستقرة.

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