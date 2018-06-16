مستشفيات حفر الباطن تستقبل 47 إصابة إثر حادث انقلاب «باص»

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت مستشفيات صحة “حفر الباطن” صباح السبت الثاني من شهر شوال، 47 إصابة إثر حادث انقلاب “باص” يحمل ركاباً من جنسيات مختلفة.

وعلى الفور رفعت صحة “حفر الباطن” حالة التأهب بأقسام الإسعاف والطوارئ، وتم توجيه سبعة فرق إسعافية لإنقاذ المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة حفر الباطن ناصر الغرابي أن إدارة الطوارئ والأزمات تلقت بلاغاً صباح اليوم (السبت) بوقوع حادث انقلاب على طريق الدمام وبالقرب من محافظة السعيرة.

وأضاف الغرابي “أنه على الفور تم توجيه 7 فرق طبية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود عدد كبير من الإصابات المتفرقة منها 8 إصابات خطرة، و5 إصابات متوسطة الخطورة، في حين كانت بقية الإصابات بسيطة وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لجميع المصابين”.

وأردف: تم نقل المصابين إلى مستشفيات حفر الباطن بحسب حالاتهم حيث تم نقل 18 حالة لمستشفى السعيرة، و12 حالة لمستشفى الملك خالد، و5 حالات لمستشفى القيصومة، وحالتين للمستشفى المركزي، وإرسال 10 حالات لمستشفى القرية العليا، منوهاً إلى أنه تم عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم.