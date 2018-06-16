«الخمور» تمنع حارس منتخب مصر من تسلم جائزة أفضل لاعب

تواصل – وكالات:

رفض حارس منتخب مصر، محمد الشناوي تسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروغواي التي أقيمت أمس (الجمعة)، ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية بنسختها العربية، إن محمد الشناوي حارس منتخب مصر رفض تسلم جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز أوروغواي بهدف دون مقابل، كونها مقدمة من إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الخمور.

وجاء اختيار الشناوي عقب حصوله على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الموقع الرسمي لـ”فيفا”، إذ أنقذ مرمى الفراعنة من العديد من الفرص الخطيرة، وتسديدات قوية من مهاجمي منتخب أوروغواي خلال الـ15 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، في أولى مبارياته في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا، وأقيمت على ملعب استاد إيكاترينبورغ أرينا.