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تجاوزت الهند.. المملكة تصبح المستثمر رقم 11 عالمياً في السندات الأمريكية

تجاوزت الهند.. المملكة تصبح المستثمر رقم 11 عالمياً في السندات الأمريكية
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تواصل – الرياض:

كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 159.9 مليار بنهاية شهر (أبريل) 2018، مقابل 151.2 مليار ريال بنهاية شهر (مارس) الماضي، وهو ما يعني ارتفاعها بنسبة 5.8 % وبقيمة 8.7 مليار دولار خلال شهر.

ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، فإن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية كشفت أن رصيد المملكة في أبريل الماضي يعد الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في (مارس) 2015.

وكشفت البيانات ارتفاع رصيد المملكة من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية (أبريل) الماضي بنسبة 26.1 في المائة، بقيمة 33.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية (أبريل) 2017 البالغ 126.8 مليار دولار.

وبهذا الرصيد تجاوزت المملكة العربية السعودية “الهند”، لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن كانت الـ12 بنهاية (مارس) الماضي برصيد 159.9 مليار دولار.

وجاءت المملكة بعد كل من الصين، اليابان، أيرلندا، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، هونج كونج، جزر الكايمان، تايوان.

وبحسب التقارير الاقتصادية فإن استثمارات المملكة في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

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