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وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئة العيد لرجال الأمن
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تواصل – الرياض:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ـ المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتسهيل وتيسير أدائهم مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه سموه، قادة القطاعات الأمنية كافة خلال استقبال سموه لهم في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة بنقل تهنئة القيادة الرشيدة لجميع منسوبيهم ضباطاً وأفراداً، مهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الإعداد والأداء الذي أظهروه في إدارة وتنظيم حركة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

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