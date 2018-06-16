خبير تربوي يضع روشتة التعامل مع العاملات.. اتبعيها حتى لا تندمي

تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور راشد السهل، بروفيسور علم النفس التربوي، عدداً من النصائح التربوية الهامة للمرأة السعودية، تستهدف راحتها في منزلها، والتخلص من الكثير من المشاكل التي قد تطرأ على بيتها.

وتمثلت نصائح “السهل” للمرأة في ضرورة اختيار “عاملات المنازل بدقة” ومراعاة قدرات العاملة ومجال عملها، وعدم الإفراط في الثقة بها، ووضع خطوط حمراء يجب أن لا تتخطاها العاملة.

وقال في تغريدات له على تويتر ” معظم البيوت فيها عمالة، لكن معظم العاملين يقومون بأعمال ليست من اختصاصهم، لذلك هذه البيوت تعاني من مشاكل”.

وتابع قائلاً: “من يقوم بشغل ليس شغله يتعب ويُتعب غيره، لذلك مراعاة قدرات العاملة ومجال عملها راحة لها وسعادة لكم”.

وأوضح “السهل” أن المرأة التي تبالغ بثقتها في العاملة وتقول أنا مضطرة، هي مخطئة، مضيفاً “ثقتك من اختيارك لا تضعيها في غير مكانها .. تندمي”.

وأوضح أن هناك أفعالاً خاطئة تقوم بها بعض عاملات المنازل، منها:

“تنام مع طفل لوحدها، تُعد غذاء طفل دون إشراف، تنظيف وترتيب غرفة نوم الزوجين، تساعد زوجة في حفظ مقتنياتها ومجوهراتها”.

وبيَّن أن اقتراب العاملة من خصوصيات الزوجة يجعلها تطلع على أمور ليست من شأنها، وهو ما يضر الأسرة، مؤكداً ضرورة اعتبار أن غرفة النوم هي مملكة المرأة وهي خط أحمر يجب أن لا تسمح لأي غريب دخولها، خاصة العاملة.

كما حذر الزوجات أيضاً من مغبة وخطورة أن تترك العاملة مع زوجها لوحدهما وتقول أنا أثق بها وبزوجي، معقباً على ذلك قائلاً: “الموضوع ليس ثقة لكن فعل خاطئ يؤدي إلى نتيجة تندمي عليها”.

واختتم كلامه قائلاً: (أيتها الزوجة .. الثقة في غير مكانها حزن وندامة).