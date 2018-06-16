اليمن.. مقتل 25 حوثياً في البيضاء وإسقاط طائرة تجسس بالحديدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت ألوية العمالقة، المشاركة في عملية النصر الذهبي لتحرير الحديدة بدعم من التحالف العربي، اليوم السبت، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للانقلابيين في مديرية الدريهمي، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

ونشر حساب “جبهة الساحل الغربي”، الناطق باسم “ألوية العملاقة”، في تغريدة على “تويتر”: “العمالقة تسقط طائرة بدون طيار أثناء تجسسها أرسلتها المليشيا الحوثية على مواقع العمالقة في مديرية الدريهمي”، كما أرفق الحساب مجموعة صورة للطائرة بعد إسقاطها.

يأتي ذلك فيما أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن، في بيان، مقتل 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قائد المليشيات في جبهة فضحة المدعو أحمد أحمد الجنيدي، في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم.

وتابع البيان أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات منذ ساعات الصباح الأولى، في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم، وهو الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الانقلابيين الحوثيين.