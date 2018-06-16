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مطار جدة يقدم خدمات الكشف الطبي لرخص القيادة والإقامات

مطار جدة يقدم خدمات الكشف الطبي لرخص القيادة والإقامات
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تواصل – جدة:

يبدأ مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز (الصالة الجنوبية) تقديم خدمات الكشف الطبي لرخص القيادة للرجال والنساء من العاملين في المطار والمسافرين، وذلك للتسهيل على الموظفين والموظفات والعاملين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبتوجيهات مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل مسفر السيالي.

كما يتولى المركز تقديم خدمات الكشف للإقامات اعتباراً من 10 شوال 1439، وتهدف الصحة من الخدمة التسهيل على المسافرين والعاملين في المطار، وإفادتهم بخدماتها بعد أن أكملت الربط مع المرور والجوازات.

يذكر أن برنامج “إفادة” خدمة تم إطلاقها أخيراً لفحص العمالة الوافدة، وتقوم بإرسال نتائج التقارير، وفحص العمالة الوافدة للإدارة العامة للجوازات إلكترونياً أثناء القدوم إلى المطار.

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