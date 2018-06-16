الجمعية الفلكية: الانقلاب الصيفي بالمملكة الخميس المقبل

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توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن تشهد سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس، اليوم السبت 16 يونيو 2018، وقوع هلال قمر عيد الفطر بالقرب من كوكب الزهرة في حالة اقتران بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرص مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأوضحت الجمعية في تغريدات لها على “تويتر” أن الانقلاب الصيفي 2018 يحدث يوم الخميس 21 يونيو عند الساعة 1:07 بعد الظهر بتوقيت المملكة (10:07 صباحاً بتوقيت غرينتش) في المملكة والمنطقة العربية وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وبينت الجمعية الفلكية بجدة أن ذلك هو أول أيام فصل الصيف فلكياً ويستمر 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة.