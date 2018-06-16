«العمل» تتفاعل مع هاشتاق «اقبضوا على المتحرش بالأطفال».. وتتوعد بمحاسبة الجاني

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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يظهر وهو يتحرش بطفل، موجه من الغضب والاستياء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ودشن ناشطا وسمًا حمل عنوان “اقبضوا على المتحرش بالاطفال”  دعوا فيه القبض على المتحرش بالأطفال،وعقب انتشار الوسم، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معه سريعا، وتوعدت بتطبيق عقوبات صارمة بحق الشخص الذي ظهر بمطقع الفيديو وهو يتحرش جنسيًا بالطفل.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، في تغريدات له على تويتر “إدارة الحماية الاجتماعية تواصلت مع الجهات الأمنية، وفي حال ثبتت صحة ما يتم تداوله، فسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المسيء”.

وتفاعل أبا الخيل مع الوسم الذي أطلقه النشطاء، واختتم تغريدته بهاشتاق (#اقبضوا_علي_المتحرش_بالاطفال) .

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