الإطاحة بمواطن اقتحم منزلًا وسرق مبلغًا ماليًا ومقتنيات بالجوف

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تواصل – فريق التحرير:

نجحت قوات شرطة مركز الخالدية التابع لشرطة منطقة الجوف من كشف ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي من منزل مواطن.

وقال المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إن مركز شرطة الخالدية التابع لشرطة منطقة الجوف تبلغ من مواطن بالعقد الثالث من العمر عن اقتحام منزله وسرقة مبلغ مالي ومقتنيات خاصة للمبلغ مساء يوم الخميس الموافق ٣٠-٩-١٤٣٩هـ.

وعلى الفور تم انتقال المختصين للمنزل واتخاذ إجراءات الاستدلال وتكثيف جهود البحث وحصر المشبوهين حتى تم التعرف على الجاني.

وبعد التنسيق مع النيابة العامة تمت مداهمته وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر  وضبطت المسروقات بحوزته، و جرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الإختصاص.

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