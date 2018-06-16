ترغب في السفر لدول مجلس التعاون؟ .. إليك نصائح الأحوال المدنية

تواصل – واس:

قدمت الأحوال المدنية عدداً من النصائح للمواطنين الراغبين في السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبينت الأحوال المدنية أن على المواطن قبل السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ببطاقة الهوية أن يتأكد من وضوح بيانات الهوية وأن تكون خالية من التلف، بالإضافة إلى أن يتبقى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 3 أشهر، مع إصدار التصاريح اللازمة.

وأوضحت أنه إذا كان السفر بـ “جواز السفر”، فيجب أن تكون بياناته واضحة وخالية من التلف والحصول على التأشيرة للدول التي تطلب ذلك، بالإضافة إلى أن يتبقى على انتهاء صلاحيته أكثر من 3 أشهر، أو أكثر من 6 أشهر إذا كان السفر لدول أخرى، مع إصدار التصاريح اللازمة.