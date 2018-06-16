«التفحيط» يفسد فرحة مواطني القريات بالعيد.. ومغردون: جريمة تستحق العقاب (صور)

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى كثيرون من انتشار ظاهرة التحفيط بالسيارات لاسيما في المناسبات الاجتماعية والأعياد، والتي تهدد حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور تظهر حالات من التفحيط لاسيما في محافظة القريات بمنطقة الجوف، والتي سببت إزعاجاً كبيراً للمارة.

وأظهرت المقاطع والصور ممارسة عدد كبير من الشبان وصغار السن، باستخدام سيارات معدلة (لا تحمل لوحات) التفحيط والاستعراض بالشوارع العامة ووسط تجمعات من الأطفال والشباب، فضلا عن ارتكاب مخالفات مرورية كالسير عكس الاتجاه وتجاوز الأرصفة والسرعة الزائدة والتي تهدد حياة المارة والأطفال.

وعلق أحد المواطنين على هذه الظاهرة عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “أتمنى من الحكومه تطبق نضام واحد بس الي هو تصادر أي سياره تفحط ووريني بعد كذا رجال يقول بفحط! والله راح يتأدبون”.

وقال آخر: “امسكوهم مع الجمهور وودوهم الحد الجنوبي اصنعوا منهم رجااااال”. فيما علق مساعد المحيسن بقوله: “متى تنتهي هذه الاستعرضات المتهوره والاستهتار بحياة الآخرين”.

وغرد فيصل بوثنين قائلاً: “الله يخلف على من تخسر وتحمل الديون أو شرا كاش لكي يتلفه الاستهتار بالممتلكات الثمينه وتعريض أرواح الناس للخطر والحوادث الشنيعة.. يجب محاسبة أولياء الأمور الذين لايتابعون أبنائهم وإذا نصحوهم الجيران قالوا عيالنا رجال أكيد إنهم رجال بس مو على حساب سلامة المواطن والمقيم”.

وعلقت صاحبة حساب اليمامة بقولها: ” نفس نظام ساهر طبقوه على المفحط الله يهديهم”، فيما تضامن معها يزيد قائلاً: ” إرهاب الشوارع لا بد أن يجرّم”.