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«الإسكان» تكشف سبب إلغاء مؤتمر الدفعة السادسة من «سكني»

«الإسكان» تكشف سبب إلغاء مؤتمر الدفعة السادسة من «سكني»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الإسكان عن سبب إلغاءها مؤتمر “سكني” السادس،  والذي كان مخصصاً للإعلان عن نتيجة الدفعة السادسة من برنامج سكني.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”توتير”: “نحيط مستفيدينا الكرام بأنه لم يتيسر  عقد مؤتمر برنامج سكني الدفعة السادسة لتزامنه مع إطلالة العيد السعيد”.

وأضافت: “وقد حرصنا على إطلاعكم بتفاصيله من خلال جميع المنصات الإعلامية المتاحة على أمل أن نسعد بلقائكم وتوفير احتياجاتكم في مؤتمر برنامج سكني الشهر القادم بإذن الله”.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أنه “يمكن الاطلاع على أسماء مستفيدي الدفعة السادسة من برنامج سكني على الرابط التالي:

https://sakani.housing.sa/all-names

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