مصادر يمنية: غارات التحالف تحصد عشرات الحوثيين قرب مطار الحديدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

ضبط المعتدين على رجال الأمن بالقرب من مقبرة البقيع بالمدينة (فيديو)

ضبط المعتدين على رجال الأمن بالقرب من مقبرة البقيع بالمدينة (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

مصادر يمنية: غارات التحالف تحصد عشرات الحوثيين قرب مطار الحديدة

مصادر يمنية: غارات التحالف تحصد عشرات الحوثيين قرب مطار الحديدة
0

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر يمنية أن غارات للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أوقعت اليوم السبت خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية قرب مطار الحديدة.

وأفادت مصادر بأن الغارات أسفرت عن مقتل 31 مسلحا من الميليشيات الإيرانية.

واقتحمت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، في وقت سابق، السبت، مناطق في مطار الحديدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية ضمن عملية عسكرية لتحرير المدينة الاستراتيجية ومرافقها المهمة: المطار والميناء.

وتدور اشتباكات عنيفة جنوبي مطار الحديدة، حيث أصبحت القوات المشتركة على بعد أمتار من برج المطار، ما يجعل سقوطه في قبضة القوات المشتركة مسألة وقت فحسب، وفقاً لمراسل “سكاي نيوز عربية”.

وتسعى القوات المشتركة وبإسناد كبير من التحالف العربي إلى تحرير المطار ومن ثم الاتجاه شرقا نحو منطقة كيلو 16، وبالتالي الاتجاه نحو ميناء الحديدة، فيما تقوم بالتوسع أيضاً غرب المطار باتجاه شارع الخمسين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأولى من فجر السبت غارات عنيفة على تعزيزات للحوثيين بجوار المطار.

وارتفعت خسائر الميليشيات الإيرانية منذ انطلاق عملية تحرير الحديدة، إلى نحو 390 قتيلاً و600 جريح، من جراء المواجهات مع القوات المشتركة والغارات المكثفة لمقاتلات التحالف وطيران الأباتشي، وفق مصادر عسكرية وطبية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يعلن تحرير مطار الحديدة

الجيش اليمني يعلن تحرير مطار الحديدة

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يتقدم للمدخل الجنوبي لمطار الحديدة

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يتقدم للمدخل الجنوبي لمطار الحديدة

ميليشيات الحوثي تهاجم المبعوث الأممي لليمن قبيل وصوله

ميليشيات الحوثي تهاجم المبعوث الأممي لليمن قبيل وصوله

«الحوثي» يعترف: صفوف الميليشا تنهار في الحديدة

«الحوثي» يعترف: صفوف الميليشا تنهار في الحديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>