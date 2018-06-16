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بدء مراجعة أخطاء تصاميم المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة

بدء مراجعة أخطاء تصاميم المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة
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تواصل – الرياض:

أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت، عن بدء مراجعة دليل التصميم الآمن للمنشآت الصحية لإعادة تقييم جميع تصاميم المستشفيات في المملكة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم تخصيص خبراء مهتمين في هذا الشأن لمعرفة الأخطاء في التصاميم، سواءً في البناء الخارجي أو التصميم الداخلي.

واعتبر المركز، وفقا لـ”الحياة، أن تحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية «عملية شاملة ومتكاملة لا ترتبط في خدمات الرعاية السريرية التي يقدمها فريق العمل الطبي فحسب، بل تمتد إلى كل مكونات خدمة الرعاية الصحية، وتتضمن المعايير ومواصفات البناء والتصميم ونظم التشغيل». وطور المركز السعودي دليلاً علمياً مبنياً على أفضل الممارسات المرتبطة في المواصفات الفنية والمعايير التوجيهية لتصميم وبناء مرافق الرعاية الصحية الآمنة، وهذا الدليل هو نشاط جوهري للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وقامت اللجان المتخصصة في المركز بإعداد معايير يجب أن تلتزمها جميع الشركات العاملة في تشغيل منشآت الرعاية الصحية. وتتضمن المعايير مواصفات تشريعية ومالية وتنظيمية وإدارية وفنية. ويساهم التطبيق الناجح لهذه المعايير في الجودة المحسنة لخدمات الرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية المقدمة إلى المرضى وعائلاتهم وزائريهم والعاملين داخل منشآت الرعاية الصحية وتحسين سلامة المرضى، من خلال تقليل تعرض العاملين إلى الأخطاء وإساءة الاستعمال.

واشترط المركز على الشركة التي تعمل في تشغيل مرفق ما للرعاية الصحية التقيد في القوانين السائدة والمعايير القانونية في المملكة العربية السعودية، وصممت المعايير لاستيعاب كل الشركات العاملة في تشغيل المنشآت الصحية في المملكة، سواءً أكانت موجودة أو حديثة التأسيس، أو في طور التخطيط.

وتم وضع تركيز خاص على النقص الحالي، مثل عدم كفاية الكفاءات المتخصصة في حوكمة الشركات وفقر التقارير المالية والقضايا الإدارية الأخرى في الأعمال التجارية. وتغطي المعايير كل أنواع الشركات العاملة في تشغيل منشآت الرعاية الصحية مثل: التشغيل الطبي، والصيانة الطبية، والصيانة غير الطبية، والتموين، وخدمات النظافة، ومكافحة الحشرات، والنفايات الطبية، والأمن والسلامة، والتعقيم، وخدمات الغسيل.

وتمنح شهادة تأهيل شركات التشغيل للمنشآت الصحية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص في وزارة الصحة، بعد إرسال مستندات محددة. ويتم ترتيب زيارة ميدانية للمكتب الرئيس للشركة مقدمة الطلب، من أجل تقييم تقيد الشركة في المعايير المطلوبة. وسيتم منح شهادة تأهيل للشركات التي تلبي المعايير. وستكون الشهادة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المنح، وستتم عملية إعادة التقييم كل ثلاث سنوات بعد ذلك.

ويجوز للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية أن يعيد تقييم الشركة في أي وقت قبل انتهاء صلاحية شهادة التأهيل، لضمان استمرار الشركة في التزام معايير التأهيل والمتطلبات.

ويكون تقييم أداء منشأة الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة الوطنية وسلامة المرضى من خلال القيام بالزيارات الميدانية، وتقديم الدورات التعليمية إذا لزم الأمر. ويشترط للحصول على مقيّم معتمد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية حضور برنامج التعلم الخاص في المقيّمين الذي يقدمه المركز، إضافة إلى المؤهلات والخبرة والتدريب، وهناك عدد من السمات الشخصية المطلوبة من المرشح الناجح.

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