أستراليا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس رغم الضغوط

تواصل – وكالات:

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن بلادها لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بالرغم من الضغط الحزبي القوي الذي تتعرض له الحكومة.

وكان الحزب الليبيرالي، قد صوت أثناء مؤتمره الفدرالي السنوي في سيدني، لصالح مطالبة الحكومة بنقل السفارة وقطع جميع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

وأكدت بيشوب أن الحكومة الأسترالية لا تستطيع الاعتماد على هذا المطلب في سياساتها ولن تنقل سفارتها، على الرغم من أنها تدرك المشاعر التي تقف وراء الحراك.

وأشارت بيشوب إلى أن الحكومة الأسترالية تفعل كل ما بوسعها من أجل التأكد من أن مساعداتها إلى الفلسطينيين تستخدم للأغراض المحددة.

وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى أنها بعثت مؤخرا رسالة إلى نظيرها الفلسطيني لضمان أن تخصص المساعدات البالغة نحو 43 مليون دولار، التي ستقدمها أستراليا إلى السلطة الفلسطينية في العام المالي المقبل، إلى مشاريع الرعاية الصحية والتعليم والإدارة فقط.

وأوضحت عميدة الدبلوماسية الأسترالية أن القدس هي مسألة تعود إلى الوضع النهائي، معربة تمسك بلادها بهذا الموقف على مدى عقود.