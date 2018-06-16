الرياض.. مواطن يتبرع بجزء من كبده لإنقاذ حياة رضيع لا يعرفه

تواصل – الرياض:

تبرع شاب ثلاثيني بجزء من كبده لطفل رضيع لا يعرفه بمنطقة الرياض، ليضرب بذلك أروع أمثلة التضحية والعطاء لمساعدته في إنقاذ حياة الرضيع.

وفي التفاصيل، أوضح الشاب عبدالمجید حواس السبیعي (31 عاماً) أنه تابع ما نُشر عن حالة رضیع يبلغ من العمر 7 أشهر من محافظة المجمعة بالرياض، وعن معاناته من نقص في إفرازات القنوات المرارية على الكبد وحاجته لزراعة فص من الكبد.

وأضاف أنه فور مشاهدته حالة الطفل رق لحاله، وقرر التبرع له بجزء من كبده وتواصل مع الفريق الطبي المسؤول عن الحالة وأبلغهم برغبته في التبرع، فطلبوا منه مراجعة مستشفى الملك فیصل التخصصي بالرياض لإجراء الفحوص اللازمة.

وتابع السبيعي أنه سافر من سكاكا للرياض وخضع لفحوص استمرت 4 أشهر، وبعد التأكد من تطابق الفحوص الطبیة مع الطفل المريض، تم استئصال جزء من كبده وزراعته للطفل.