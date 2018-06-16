المرابطون بالحد الجنوبي لجميع أبناء الشعب: «اطمئنوا.. حدودنا آمنة»

تواصل – الحد الجنوبي:

هنَّأ عدد من الضباط والجنود المرابطين في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بجازان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وطمأن المرابطون جميع أبناء الشعب السعودي أن الحدود آمنة، مؤكدين خلال مقابلة مع القناة “السعودية” على أن معنوياتهم عالية، وقالوا: “عيدنا عيدان، والعدو مدحور، وإن شاء الله منصورون بإذن الله”.

وتواصل القوات السعودية المشتركة على طول الشريط الحدودي مهامها في تأمين الحد الجنوبي، وإحباط محاولات مليشيات الحوثي التسلل إلى داخل أراضي المملكة، والتصدي لهجماتهم البائسة على المملكة.