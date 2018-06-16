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«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول تعرض سيارة مواطن لإطلاق نار بعد صلاة العيد، حيث أطلق بعض الأشخاص طلقات نارية ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك والتي اخترقت إحداها سيارة المواطن وكادت تسبب كارثة.

وقال المواطن خلال المقطع “كنا راجعين من مصلى العيد، والطلقة اخترقت التندة، وجاءت في رأس أخوي، والله سترها، وتفاجأنا مما حصل”.

وتابع المواطن محذراً من خطورة هذا الأمر: “اتقوا الله في أنفسكم، واتركوا أموراً لا تُحمد عقباها، لعلك تُبتلى بدم مسلم ايش يفيد الفرح بطريقة غلط، الله ييسر لنا وإياكم ويحفظنا ويحفظكم”.

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