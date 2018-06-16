«الغذاء والدواء» تقدم 7 نصائح للحفاظ على جودة وسلامة اللحوم

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من النصائح الهامة للحفاظ على جودة وسلامة اللحوم أثناء تخزينها في الثلاجات.

وقدمت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” عدداً من النصائح للحفاظ على سلامة اللحوم، جاءت كالآتي:

عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة، أو الفريزر أكثر من ساعتين.

وضع اللحوم بأوعية محكمة الإغلاق في الرف السفلي للثلاجة.

في حالة الرغبة بتخزين اللحوم الطازجة في الفريزر ينصح بتركها مبردة في الثلاجة لمدة لتقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى الفريزر، وذلك للمحافظة على جودة اللحم.

تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها في أكياس قبل حفظها في الفريزر.

احرص على أن تكون يداك جافتين ونظيفتين.

ضع اللحوم في أبرد مكان بالثلاجة.

غلف اللحوم بشكل جيد وأحفظها بالفريزرة بدرجة حرارة أقل من -18 درجة مئوية.