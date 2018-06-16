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ولي العهد يستقبل قادة ومسؤولي وزارة الدفاع المهنئين بعيد الفطر (فيديو وصور)

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تواصل – جدة:

استقبل ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمیر محمد بن سلمان، في مكتبه بجدة اليوم السبت، مساعدي وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، الذين قدموا لتھنئة سموه بعید الفطر المبارك.

ونقل ولي العھد خلال الاستقبال، تحیات خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتھانیه لھم بعید الفطر المبارك.

واستقبل الأمیر محمد كلاً من: مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فھد العیسى، ورئیس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، ورئیس ھیئة الأركان العامة الفريق أول ركن فیاض الرويلي، ونائب رئیس ھیئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفیذية الدكتور خالد بیاري، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولین في وزارة الدفاع.

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