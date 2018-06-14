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بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم السبت، تفاصيل الدفعة السادسة من برنامج سكني؛ حيث أكدت أن عدد مستفيدي هذه الدفعة بلغ  23 ألفًا و769 مستفيدًا، ما بين طالبي الأراضي المجانية، والقروض العقارية والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وكشفت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن عدد المستفيدين من الوحدات السكنية بلغ 8 آلاف و150 مستفيدًا من الوحدات تحت الإنشاء، إضافة إلى 7 آلاف و319 مستفيدًا للأراضي السكنية المجانية، و8 آلاف و300 مستفيد للقروض العقارية، لمن دخلهم الشهري (14000) ريال أو أقل.

و يمكن الاطلاع على أسماء مستفيدي الدفعة السادسة من برنامج “سكني”  منهنا.

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