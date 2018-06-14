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مصر.. الحكومة ترفع أسعار الوقود والغاز للمرة الثالثة

مصر.. الحكومة ترفع أسعار الوقود والغاز للمرة الثالثة
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تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، رفع أسعار الوقود، للمرة الثالثة في أقل من عامين، إذ زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه.

فيما وصل سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهان.

وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلاً من 30 جنيها، كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهاً في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولاراً مقابل 55 دولاراً في موازنة العام المالي 2017-2018.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.

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