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الأردن: لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران

الأردن: لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران
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تواصل – وكالات:

أكد مصدر أردني مسؤول أن قرار نقل السفير الأردني في إيران عبدالله سليمان أبو رمان إلى مركز وزارة الخارجية، جاء استناداً إلى قرار سابق باستدعائه، مؤكداً “أنه لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران”.

وأضاف أن القرار يأتي تأكيداً على موقف الأردن الرافض لسياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية، خصوصاً الدول الخليجية، مشدداً على أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أمن الأردن.

وقررت الأردن بالأمس عدم إرسال سفير له إلى إيران في الظروف السياسية الحالية، وإبقاء السفارة الأردنية تعمل بحد أدنى من الموظفين.

وقد صدر مرسوم ملكي، أمس الجمعة، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير عبد الله سليمان أبو رمان من السفارة الأردنية في إيران إلى المركز اعتباراً من تاريخ 14 مايو.

وقال السفير أبو رمان، إن وزارة الخارجية الأردنية أبلغتني بقرار نقلي من السفارة الأردنية في طهران إلى المركز، مضیفاً: “إنني كنت في الأردن بعد استدعائي للتشاور قبل عامين، والقرار الذي أَخَذ الموافقة الملكية ونُشر في الجريدة الرسمية هو فل علاقتي بالسفارة الأردنية في طهران”، بحسب الشرق الأوسط.

وأضاف أبو رمان: “إنني بانتظار قرار الوزارة، إما يتم تعييني بسفارة أردنية أخرى، أو أبقى أعمل سفيراً في المركز”.

فيما نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قوله: “إننا نريد علاقات إقليمية قائمة على التعاون واحترام الآخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووفقا للقوانين والمواثيق”.

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