جهات عليا تمنح «العمل» حق الولاية على بعض فئات المجتمع

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات العليا منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس بمقدورهم رعاية أنفسهم، وحماية حقوقهم كـ«مجهولي الأبوين، وذوي الاحتياجات، والمسنين، والأيتام»؛ بما يكفل لها إقامة الدعوى لحماية تلك الحقوق عند المساس بها، أو تقاعس من له ولي شرعي عن المطالبة بها.

وستتولى الوزارة أيضا الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية، بحسب “عكاظ”.

وشملت تعديلات على لائحة دور الرعاية الاجتماعية منح الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك عن طريق المحكمة المختصة، والتحقق من عدم وجود ولي وقريب، بالنسبة للمسنين.