الإنذار المبكر: غبار وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق

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وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدداً من التنبيهات لـ 8 مناطق بالمملكة، يحذر فيها من نشاط في الرياح السطحية التي تثير الأتربة والغبار ويحد من الرؤية، فضلاً عن وجود تشكيلات من السحب المنخفضة في عدد من المناطق.

وتشابهت التنبيهات الخاصة بكل من مناطق “الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، منطقة القصيم، المنطقة الشرقية”، حيث نبه نظام الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة من الساعة: 08:00 إلى الساعة: 20:00

وفيما يخص منطقتي عسير وجازان، فصدر بشأنهما تنبيها مفاده وجود تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط الرياح السطحية، وتبدأ الحالة من الساعة 13 وحتى الساعة 20.