احذر ثغرة خطيرة بـ «ويندوز 10» تهدد باختراق جهازك

تواصل – وكالات:

حذر خبراء تقنيون من وجود ثغرة أمنية خطيرة فى نظام التشغيل ويندوز، و التى تتيح للقراصنة تجاوز كلمة المرور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والوصول إلى ملفاتك الخاصة، إذ يستغل الهجوم السيبرانى نقطة ضعف فى مساعد كورتانا الرقمى.

وأوضحوا أنه تم دمج مساعد مايكروسوفت الصوتى فى كل إصدار من ويندوز 10، وتم تصميمه لجدولة مواعيد التقويم، والتحقق من الطقس، وتعيين التذكيرات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى.

وتتيح هذه الثغرة الخطيرة للهاكرز إمكانية تصفح ملفاتك الخاصة، وتثبيت فيروس، وحتى إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، ما يؤدى إلى إغلاق جهازك، وفقا لموقع “ديلي ميل” البريطاني.

وتم اكتشاف المشكلة على أجهزة الكمبيوتر المحمية بكلمة مرور، بواسطة باحثين أمنيين من شركة McAfee، وعندما يتم تثبيت ويندوز 10 مع الإعدادات الافتراضية، يمكن الوصول إلى كورتانا من شاشة القفل.

ومع ذلك، تمكن خبراء McAfee أيضًا من استدعاء النافذة التى تضم كورتانا على واجهة سطح المكتب ببساطة عن طريق الكتابة بأى مفتاح بينما تستمع كورتانا إلى طلب بحث.