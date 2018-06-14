فيتامين «د» يحمي من سرطان القولون

تواصل – الرياض:

دعت نتائج دراسة جديدة إلى إضافة تناول فيتامين “د” ضمن توصيات الوقاية من سرطان القولون عند وجود نقص في الفيتامين. ونبّهت الدراسة إلى أن المعدل الصحي لتركيز الفيتامين في الدم الذي تعتبره التوصيات كافياً للوقاية من كسور العظام لا يكفي للوقاية من سرطان القولون.



وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت تحت إشراف الجمعية الأمريكية للسرطان أن نقص مستوى فيتامين “د” يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 31 بالمائة، بينما يقل الخطر إلى 22 بالمائة عندما يبلغ مستوى الفيتامين المعدل المطلوب للوقاية من كسور العظام.

ونُشرت النتائج في دورية “ناشيونال كانسر إنستيتوت”، وأضافت بعداً جديداً خاص بمستوى فيتامين “د” المطلوب للوقاية من سرطان القولون، والذي يزيد عن المستوى المطلوب للوقاية من كسور العظام.

واعتمدت أبحاث الدراسة على البيانات الصحية لـ 12800 شخص بينهم 5100 مصاب بسرطان القولون. وحثّت نتائجها على زيادة مدخلات الجسم من فيتامين “د” عن طريق التعرّض للشمس بشكل مباشر وليس من وراء زجاج.

ويوجد الفيتامين في مصدر نباتي واحد فقط هو فطر (المشروم)، وتوفره عدة مصادر حيوانية مثل السلمون والسردين والبيض والحليب.