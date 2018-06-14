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بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يتقدم للمدخل الجنوبي لمطار الحديدة

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يتقدم للمدخل الجنوبي لمطار الحديدة
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تواصل – وكالات:

تقدمت قوات الجيش اليمني المشتركة بدعم طيران التحالف، أمس الجمعة، نحو المدخل الجنوبي لمطار الحديدة، الواقع في المدينة التي تحمل الاسم ذاته، غربي اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية موالية للحكومة الشرعية، أن قوات الجيش الحكومي المشتركة (مقاومة جنوبية، مقاومة تهامية، قوات الجيش الوطني) بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت التقدم نحو المدخل الجنوبي لمطار الحديدة.

وأضافت المصادر، أن “الاشتباكات لا تزال على أشدها بين القوات المشتركة، وميليشيا الحوثي، في محيط المطار من الجهة الجنوبية، وسط تراجع لميليشيا الحوثي إلى داخل المطار”.

وأشار السكان إلى أن مسلحي الحوثيين زرعوا عشرات الألغام وقاموا بنشر القناصة فوق أسطح المنازل في الطرق المحيطة بالمطار، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات عنيفة على المطار، والمناطق الجنوبية لمدينة الحديدة، وسط تحليق مستمر ومكثف لمقاتلات التحالف.

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