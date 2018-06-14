الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

تواصل – مكة:

تمكَّنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من فك لغز سرقة مجوهرات وأطقم ألماس وساعات ثمينة، ومبلغ مالي من منزل امرأة بمكة المكرمة، وذلك بعد أن أطاحت بعصابة تتكون من 3 أشخاص من أصول آسيوية.

وأكد مصدر مسؤول أنه أثناء إقامة المرأة في جدة عدة أيام خلال شهر رمضان قامت العصابة بدخول الفيلا وسرقة خزنة المجوهرات والمبلغ المالي، وقاموا ببيعها.

وفور تلقي الجهات الأمنية بلاغا عن الحادثة، تم تشكيل فريق أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، والمختصين بشرطة المنصور، وتم الوصول إلى العصابة ولا زالوا رهن التوقيف والتحقيق قبل إحالتهم للجهات الشرعية.