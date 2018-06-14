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وزير خارجية أمريكا يدعو لمحاسبة قادة إيران

وزير خارجية أمريكا يدعو لمحاسبة قادة إيران
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تواصل – وكالات:

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تأييد واشنطن لقرار البرلمان الكندي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأوضح بومبيو في تغريدة على حسابه عبر موقع ” تويتر” أمس الجمعة، أن “الولايات المتحدة تدعم قرار كندا لادانتها الشديدة دعم إيران المستمر للإرهاب، وتصنيفها الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الإيرانيين يقفون بوجه انتهاكات النظام الفاسد، قائلا: “نحن ندعمهم وندعو الدول الأخرى لمحاسبة قادة إيران”.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي عقب تصويت البرلمان الكندي الثلاثاء الماضي، على قرار يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ويطالب الحكومة الكندية بوقف المفاوضات لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني.

وكانت الخارجية الإيرانية، علقت الأربعاء، على قرار البرلمان الكندي ووصفت اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية ودعوة الحكومة الكندية لوقف المحادثات مع طهران لإعادة العلاقات بين البلدين بأنه “خطأ استراتيجي”.

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