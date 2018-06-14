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هل اعتذر بوتين لـ «ولي العهد» خلال مباراة افتتاح كأس العالم؟

هل اعتذر بوتين لـ «ولي العهد» خلال مباراة افتتاح كأس العالم؟
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تواصل – وكالات:

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إيماءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018، عندما صافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومن ثم احتضانه؛ بـ: “إنها مشاعر.. لا أحد يعتذر عن النصر في الرياضة”، وفق ما نقلته “سبوتنيك” اليوم.

وكان المنتخب الروسي قد فاز في مباراة الافتتاح مع المنتخب السعودي بخماسية دون رد، وسجل الأهداف من المنتخب الروسي: يوري غازينسكي، ودينيس تشيرنيش، وأرتيوم دزيوبا، وألكسندر غولوفين.

وكان الروس قد سجلوا الهدف الأول في الدقيقة الـ12 من المباراة. ونظر “بوتين” إلى ولي العهد مبتسماً وبسط يديه مازحاً، واحتضن الرئيس الروسي الأمير محمد بعد المباراة.

ويلعب المنتخب الروسي مباراته القادمة، يوم الثلاثاء حيث سيواجه المنتخب المصري في مدينة سانت بطرسبورغ، فيما يواجه منتخب المملكة أورجواي يوم الأربعاء المقبل.

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