الحكم بحبس المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي

تواصل – وكالات:

قررت محكمة أمريكية حبس بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وصدر القرار من القاضية الاتحادية الأمريكية إيمى بيرمان جاكسون بالمحكمة الاتحادية أمس الجمعة، بحبس بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب على ذمة اتهامه من قبل المحقق الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي بمحاولة التأثير على الشهود.

بدوره دافع مانافروت عن نفسه أمام المحكمة وقال إنه غير مذنب، فيما ألغت القاضية قرار إخلاء السبيل بكفالة الذي حصل عليه قبل ذلك وأمرت بحبسه، على ذمة محاكمته المحدد موعدها في سبتمبر المقبل، وذلك في اتهامه بالتآمر على الولايات المتحدة.

ومن المقرر بدء محاكمته عن الاتهامات ذات الصلة في فرجينيا يوم 25 يوليو، وأنكر مانافورت جميع التهم الموجهة إليه.