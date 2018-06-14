سناب شات يوجه ضربة جديدة لـ «فيسبوك»

تواصل – وكالات:

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات” ميزة جديدة تعرف بـ Login with Snapchat، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات والمواقع الأخرى باستخدام حساب سناب شات الخاص بهم، بطريقة مشابهة للكيفية التي يعتمد فيها المستخدمون على حسابات “فيسبوك” لتسجيل الدخول في الخدمات المختلفة.

وجاءت هذه الميزة الجديدة من سناب شات والتي تتيح للمستخدمين خيار جديد للوصول بسرعة إلى خدمات أخرى، كتحرك محسوب من سناب شات في أعقاب مشكلات الخصوصية الأخيرة لـ “فيسبوك”.

ووفقاً لما نشره موقع “إندبندنت البريطانى” فمن المعروف أن هناك صراعاً كبيراً بين سناب شات وفيسبوك خاصة مع قيام الأخير بسرقة الكثير من المميزات من سناب شات، ولعل ذلك جاء بعد رفض المؤسس المشارك لسناب شات بيع التطبيق لفيسبوك مقابل مليار دولار قبل بضع سنوات، فمنذ ذلك الحين كان فيسبوك سعيداً بسرقة ميزات من Snapchat ودمجها في كل من تطبيقه للهاتف وإنستجرام.

وسيكون بمقدور المستخدمين الذين يختارون تسجيل الدخول ببيانات حساب سناب شات، مشاركة اسم المستخدم الخاص بهم مع تطبيقات الطرق الثالث، والأكثر من ذلك، فإذا لم يتم استخدام تسجيل الدخول لمدة 90 يوماً، فسيتم حذف الاتصال بهذه الخدمة.

وقال جاكوب أندريو، نائب رئيس سناب شات: “لقد كانت الخصوصية والأمان في صميم كل ما قمنا به من خلال مدى عمر الشركة”، وأضاف: “هذا ليس مجرد شيء نتاج التغييرات الأخيرة في المناخ”، كما أكدت الشركة أنها ستفحص عن كثب أي خدمة ترغب في التسجيل لتقديم هذه الميزة لمستخدمي سناب شات.