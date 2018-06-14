ميليشيات الحوثي تهاجم المبعوث الأممي لليمن قبيل وصوله

تواصل – وكالات:

استبقت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الزيارة المرتقبة، السبت، للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للعاصمة صنعاء، بمهاجمته وانتقاد دوره، واتهامه بالفشل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، مساء الجمعة، إن المبعوث الأممي لم يعمل شيئاً حتى الآن وهو يمثل غطاء لاستمرار ما سماه بـ”العدوان”، وزعم أن دوره لا يختلف عن سابقه (إسماعيل ولد الشيخ)، لافتاً إلى أن ذهابه في ذات المسار “يحكم على جولته ودوره بالفشل المحتوم”، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام تابعة للميليشيات.

فيما كشفت مصادر أممية أن زيارة غريفيث، وهي الثانية خلال أقل من أسبوعين، للقاء قادة الميليشيات الانقلابية، تأتي كمحاولة أخيرة لإقناعهم بتسليم مدينة الحديدة، غير أن ناطق الحوثيين، اعتبر أي مطالبات أو ضغوط “غير قابل للنقاش”، في مؤشر على استمرارها في الانصياع للحل السلمي رغم تضييق الخناق عليها عسكرياً على وقع تقدم ميداني كبير للجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف لتحرير مدينة وميناء الحديدة.

وشارك رئيس ما تسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، بتغريدات على صفحته بـ “تويتر” في الهجوم على المبعوث الأممي واتهامه بالفشل، وهو ما عده مراقبون بأن طهران لا تزال مصرة على إفشال أي جهود سياسية سلمية وتقامر بدماء وحياة اليمنيين عبر وكلائها الحوثيين، رغم هزائمهم الساحقة وخسائرهم غير المسبوقة، مع وصول المعارك إلى مطار الحديدة، واقتراب عملية الحسم العسكري.

ولا يعرف فيما إذا كانت هذه الردود المسبقة بالرفض والصادرة من قيادات الحوثيين ستؤثر على ترتيبات الزيارة المخططة للمبعوث الأممي من عدمه.