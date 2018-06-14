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طقس السبت.. الأرصاد تتوقع رياحاً نشطة وغباراً على هذه المناطق

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً للرياح السطحية المثيرة لأتربة والغبار على شرق وشمال شرق المملكة يوم غد السبت، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأوضحت الأرصاد، عبر موقعها الرسمي أن حركة الرياح السطحية، ستكون بمشيئة الله، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-35 كم/ساعة، فيما سيكون ارتفاع الموج على البحر الأحمر، نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط. الموج.

وعلى الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

 

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