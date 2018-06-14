القيادة تعزي السلطان قابوس في وفاة «شوانة بنت حمود»

تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في وفاة السيدة شوانة بنت حمود البوسعيدية – رحمها الله – .

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة السيدة شوانة بنت حمود البوسعيدية – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في وفاة السيدة شوانة بنت حمود البوسعيدية – رحمها الله – .

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة السيدة شوانة بن حمود البوسعيدية – رحمها الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي ، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.