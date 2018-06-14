«النقد الدولي» يرحب بدعم المملكة والإمارات والكويت للأردن

تواصل – الرياض:

رحب صندوق النقد الدولي بتعهد المملكة، والإمارات العربية المتحدة، والكويت بتقديم مساعدات إلى الأردن تصل قيمتها إلى 5.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي وصفها بـ«الخطوة الإيجابية».

وجاء في بيان للصندوق نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه حث المجتمع الدولي والجهات المانحة الإقليمية على تحمل قدر أكبر من الأعباء الناشئة عن استضافة الأردن لما يزيد على مليون لاجئ سوري وتحقيق استتباب الأمن في المنطقة، الأمر الذي فرض ضغوطاً استثنائية على الموارد العامة للأردن.

وكرر الصندوق دعواته للمجتمع الدولي، لمساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويحبذ أن يكون في هيئة منح.