مطر من «الأحجار الكريمة» في هاواي (صور)

تواصل – وكالات:

أعلنت صحيفة “ديلي ميل” أن بركان كيلاويا على الجزيرة الكبيرة في هاواي، الثائر منذ 5 أسابيع، أخرج أحجار الزبرجد الزيتوني الكريمة، التي يجدها السكان المحليون في الشوارع والشواطئ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم إطلاق الأحجار الكريمة الصغيرة ذات اللون الأخضر، الموجودة في الصخور النارية، أثناء ثوران البركان. ويسمي السكان المحليون الزبرجد الزيتوني بـ”بحجارة كيلاويا الصغيرة”، ويؤكدون أن جزيرتهم تشهد الآن مطراً من هذه الأحجار.

وأكدت عالمة الجيولوجيا من جامعة هاواي شيريل غانسيكي، التي تعمل على دراسة تكوين حمم كيلاويا، أن الأحجار الكريمة المكتشفة تتعلق بثوران البركان.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الزبرجد الزيتوني عالي الجودة يبلغ نحو 450 دولاراً للقيراط الواحد.