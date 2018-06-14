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إنستغرام يصدم المستخدمين.. قتل ميزة مثيرة طال انتظارها

إنستغرام يصدم المستخدمين.. قتل ميزة مثيرة طال انتظارها
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تواصل – وكالات:

قامت إنستغرام بقتل ميزة مثيرة للجدل تسمح للمستخدمين بمعرفة من يلتقط صوراً بطريقة “سكرين شوت” من الفيديوهات التي يقومون بنشرها في القصص.

ودخلت الميزة حيز الاختبار، في وقت سابق من هذا العام، ولكن إنستغرام أكدت الآن أن التجارب قد انتهت، وأن الميزة لن يتم إطلاقها رسمياً على تطبيقها.

وبدأت إنستغرام بإخطار بعض مستخدميها، منذ فبراير الماضي، بمن يقوم “بسرقة” الصور من قصصهم الخاصة، وتحذر من يقوم بذلك عن طريق نافذة يكتب فيها: “في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتقاط سكرين شوت SCREENSHOT أو تسجيل الفيديو SCREEN RECORDING، فإن الشخص المعني الذي نشر القصة سيكون قادرا على رؤية ذلك”.

وأكدت إنستغرام التسريبات التي نشرها موقع BUZZFEED سابقا بشأن تجربة الميزة، لكنها في المقابل أعلنت عدم طرحها بشكل رسمي.

وتعد هذه الميزة مشابهة لتلك التي أتاحها تطبيق سناب شات منذ وقت طويل، والتي تتيح التحقق من الشخص الذي يقوم بأخذ صور بطريقة “سكرين شوت” من القصص الخاصة بك على التطبيق.

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