إدمان الأطعمة المصنّعة يفوق الحلويات

تواصل – وكالات:

لماذا لا نقول لا للبطاطس المقلية، أو حلوى الدونت؟ ما الذي يجعل البرغر والبيتزا والكوكيز أطيب من الخضراوات والفاكهة؟ لقد أصبح ضرر الأكلات الغنية بالدهون المشبّعة والسكر والملح والكربوهيدرات معروفاً، لكن لاتزال مقاومة اشتهاء هذه الأطعمة صعبة، إذن ما السر؟ للإجابة على هذا السؤال قام فريق بحثي من 4 دول ببحث توصل إلى نتائج مثيرة كشفت نوعية الأطعمة الأكثر إثارة للإدمان.

بحسب الدراسة التي أجراها فريق مشترك من جامعات في كندا والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا، تحتوي الأطعمة المصنّعة على كميات كبيرة من كل من الكربوهيدرات والدهون، ويؤدي تناولها إلى إثارة إحساس بالمكافأة في الدماغ يشبه الذي تسببه المخدرات عند تعاطي كميات أقل منها!

وقد أظهرت النتائج التي خضع المشاركون فيها لتصوير أدمغتهم بموجات الرنين المغناطيسي أن مجرّد رؤية الأطعمة المصنّعة الغنية بالكربوهيدرات والدهون يثير مناطق المكافأّة بالدماغ.

ولفتت الباحثة دانا سمول من جامعة يال الأمريكية إلى أن استجابة منطقة المكافأة في الدماغ لرؤية الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون كانت أقوى مقارنة بالاستجابة للأطعمة ذات المذاق الحلو!

وبحسب نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية “سل متابوليزم”، فسر الباحثون حماس الدماغ الزائد للدهون والكربوهيدرات مقارنة بالسكريات بأن الأولى أغنى من حيث السعرات الحرارية، وهو ما أظهرت تجارب أخرى أجريت على الفئران نتائج مشابهة له.