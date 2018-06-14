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الأردن تتمسك بموقفها تجاه إيران: لن نسمي سفيرا جديدا

الأردن تتمسك بموقفها تجاه إيران: لن نسمي سفيرا جديدا
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تواصل – وكالات:

قال مصدر رسمي أردني، إن قرار نقل سفير المملكة الأردنية في طهران عبدالله أبورمان إلى مركز وزارة الخارجية في العاصمة عمّان الخميس، يأتي استنادًا إلى قرار سابق باستدعائه في أبريل 2016، رفضًا لمواقف إيران السياسية في المنطقة وفي الخليج العربي، مؤكدًا أنه ليس هناك أي قرار “بتسمية سفير جديد.”

وأضاف المصدر في تصريحات إلى ” CNN” بالعربية، أن قرار النقل جاء استنادا إلى القرار السابق؛ حيث تم التنسيب بقرار النقل من مجلس الوزراء الأردني في 14 مايو المنصرم، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه الخميس.

وأشار إلى أن الأردن “لن يقوم بتسمية سفير جديد لدى طهران”، تمسكًا بموقف الأردن الثابت بالموقف العربي الرافض لسياسات إيران في المنطقة.

وأضاف: “نحن نعترض على السياسات التداخلية لإيران في الوطن العربي، نحن نريد علاقات بين دول الجوار قائمة على حسن الجوار واحترام الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول العربية، وهذا موقف أردني عربي واضح وثابت.”

وكان الأردن أعلن عن استدعاء السفير آنذاك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة السابق محمد المومني، حين قال إنه “للتشاور في ظل تدخلات إيرانية مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة، وعلى الأخص دول الخليج العربية.”

من جانبه، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي تأكيد موقف بلاده حيال “أمن دول الخليج” عمومًا، قائلا إن “أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، هو من أمن المملكة الأردنية الهاشمية.”

وأضاف الصفدي: “نعتبر أن أي تهديد لأمن السعودية والخليج العربي هو تهديد لأمن الأردن واستقراره”.

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